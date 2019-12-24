TÜİK-Yıllık ortalama brüt kazanç 2018'de 49 bin 1 lira oldu

Türkiye'de 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 1 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kazanç Yapısı Araştırması verilerine göre 2018'de yıllık ortalama brüt kazancın erkekler için 50 bin 297, kadınlar için de 46 bin 208 lira olarak belirlendi.

TÜİK'e göre araştırma sonuçlarının en yüksek kazancı yüksekokul ve üstü öğretim düzeyine sahip kişilerin elde ettiğini gösterdi. Buna göre bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 78 bin 41 lira, kadınlarda da 62 bin 51 lira olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre;

"Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet kolu ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancın 100 bin 467 lira ile 'bilgi ve iletişim' ekonomik faaliyet kolunda olduğu görüldü. Bilgi ve iletişim sektörünü, 95 bin 314 lirayla 'finans ve sigorta faaliyetleri' sektörü izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 35 bin 172 lirayla 'konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri' sektöründe görüldü. Bunu, 38 bin 80 lira yıllık ortalama brüt kazanç ile 'idari ve destek hizmet faaliyetleri' sektörü izledi.

"Meslek grubu (ISCO 08) ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 121 bin 529 lira ile 'yöneticiler' meslek grubunda çalışan kişilerin elde ettiği görüldü. Yöneticiler meslek grubunu 70 bin 853 lirayla 'profesyonel meslek mensupları' izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 32 bin 333 lirayla 'nitelik gerektirmeyen meslekler' grubunda oldu.

"Cinsiyete dayalı ücret farkı tüm eğitim düzeylerinde ve toplam düzeyde erkek ücretinin lehine gerçekleşti. Cinsiyete dayalı (erkek-kadın) ücret farkı, erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanır." (Grafik ve Tablo)