TÜİK-Yumurta üretimi Şubat'ta yüzde 7.3 düşüşle 1.55 milyara indi

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.3 düşüşle 1.55 milyar adete, Ocak şubat döneminde de yüzde 5.9 düşüşle 3.25 milyar adete geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayında yıllık bazda tavuk eti üretimi yüzde 8.2, kesilen tavuk sayısı yüzde 8.9, hindi eti üretimi ise yüzde 18.3 azaldı. Ocak-Şubat döneminde de yıllık bazda, tavuk eti üretimi yüzde 6.9, kesilen tavuk sayısı yüzde 7.7, hindi eti üretimi ise yüzde 22.5 azaldı.

TÜİK verilerine göre;Şubat ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 8.4 azalarak 158 bin 715 tona geriledi.Şubat ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 7.7 azalarak 88 milyon 775 bin adete indi.Şubat ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 8.5 azalarak 1.55 milyar adete geriledi.Şubat ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 0.1 azalarak 3 bin 463 tona geriledi. (Grafik)

- İstanbul