TÜİK-Yurt dışı üretici fiyatları Temmuz'da yüzde 1.64 arttı

Yurt dışı üretici fiyatları Temmuz'da aylık bazda yüzde 1.64, yıllık bazda da yüzde 19.49 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları, yılın ilk yedi ayında yüzde 17.23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.20 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatları sanayinin iki ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 19.47, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19.91 yükseldi.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 18.24, dayanıklı tüketim malında yüzde 27.47, dayanıksız tüketim malında yüzde 19.77, sermaye malında yüzde 24,36 artış,enerjide yüzde 33.14 azalış olarak gerçekleşti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1.66, imalatta yüzde 1.64 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1.61, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.25, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.39, enerjide yüzde 9.36, sermaye malında yüzde 1.34 artış olarak gerçekleşti.YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 33.14 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 43.04, tütün ürünleri yüzde 29.76, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 25.43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçlarında yüzde 1.55, gıda ürünlerinde yüzde 0.59 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9.36, diğer mamul eşyalar yüzde 4.43, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 3.78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)