TÜİK-Yurt içi seyahat sayısı ilk çeyrekte yüzde 43.5 düştü - Son Dakika

TÜİK-Yurt içi seyahat sayısı ilk çeyrekte yüzde 43.5 düştü

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 43.5 azalarak 7 milyon 958 bin seyahate geriledi.

TÜİK-Yurt içi seyahat sayısı ilk çeyrekte yüzde 43.5 düştü, System.String[]

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 43.5 azalarak 7 milyon 958 bin seyahate geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıktı ve 75 milyon 346 bin geceleme yaptı. Böylece, birinci çeyrekte ortalama geceleme sayısı 9.5 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları ilk çeyrekte, yıllık bazda yüzde 41.9 azalarak 4 milyar 61 milyon liraya geriledi.Bu harcamaların yüzde 96'sına karşılık gelen 3 milyar 900 milyon lirasını kişisel harcamalar, yüzde 4.0'üne karşılık gelen 160.77 milyon lirasını da paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 510 lira oldu.Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 67.9 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs), yüzde 61.6 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda (Giyecek, ilaç, çanta, kamera, film vb.) ve yüzde 61.0 ile konaklama harcamalarında oldu. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 74.7 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 11.4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 7.4 ile "sağlık" yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 502 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 2 milyon 161 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. (Grafik - Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜİK-Yurt içi seyahat sayısı ilk çeyrekte yüzde 43.5 düştü - Son Dakika Ekonomi
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