Son Dakika Haberleri: TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Kasım'da yüzde 0.08 düştü, yıllık artış yüzde 4.26
Son Dakika Ekonomi TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Kasım'da yüzde 0.08 düştü, yıllık artış yüzde 4.26 - Son Dakika Ekonomi

TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Kasım'da yüzde 0.08 düştü, yıllık artış yüzde 4.26

6 saat önce

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.08 düşerken, yıllık artış yüzde 4.26 oldu.

TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Kasım'da yüzde 0.08 düştü, yıllık artış yüzde 4.26, System.String[]

Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE), Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.08 düşerken, yıllık artış yüzde 4.26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları ayrıca geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.63 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 19.68 arttı.

Kasım ayında sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri incelendiğinde;

madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.08,

imalat sanayi sektöründe yüzde 0.04,

gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0.53 düşüş,

su temini sektöründe yüzde 0.19 artış görüldü.

Kasım'da geçen aya göre en fazla düşüş; yüzde 4.85 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1.80 ile ana metaller, yüzde 1.39 kimyasallar ve kimyasal ürünlerde görüldü. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 3.48, gıda ürünleri yüzde 1.48, içecekler yüzde 1.31 ile geçen aya göre endekslerinin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Kasım ayında aylık en fazla düşüş yüzde 0.60 ile ara malında görüldü. (Grafik&Tablo)


Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak
Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Kasım'da yüzde 0.08 düştü, yıllık artış yüzde 4.26
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]