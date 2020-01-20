TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Aralık'ta yıllık yüzde 8.93 arttı (2)

– Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Aralık 'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.93 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Aralık'ta aylık yüzde 1.81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.19 yükseldi.

TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektöründe geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü ile imalat sektörü sırasıyla yüzde 13.41 ve yüzde 8.83 artarken, ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde artış;

ara malında yüzde 5.92,

dayanıklı tüketim malında yüzde 11.17,

dayanıksız tüketim malında yüzde 9.63,

enerji de yüzde 24.78,

sermaye malında yüzde 10.27 oldu.

Aralık'ta geçen aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.04 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 1.82 artış oldu.

Aralık'a geçen aya göre en fazla düşüş;

yüzde 1.94 ile ara malında,

yüzde 1.92 ile dayanıksız tüketim malında,

yüzde 1.91 ile sermaye malında,

yüzde 1.09 ile dayanıklı tüketim malında,

yüzde 0.14 ile enerjide görüldü.

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0.33 düşü görüldü. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 24.78, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24.16 ve tütün ürünleri yüzde 20.43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 2.99 azalırken, buna karşılık makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 3.44, içecekler yüzde 2.64 ve mobilya yüzde 2.41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Tablo ve Grafik)

- İstanbul