Son Dakika Haberleri: TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran'da yıllık yüzde 22.23 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran'da yıllık yüzde 22.23 arttı

24 dakika önce

Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.23 arttı.

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran'da yıllık yüzde 22.23 arttı, System.String[]
Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.23 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Haziran'da aylık yüzde 3.24 düşerken, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 9.43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38.97 yükseldi.
TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektörünün geçen aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.08 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 3.22 düşüş oldu.
Haziran'da geçen aya göre en fazla düşüş;
yüzde 12.22 ile kok ve rafine petrol ürünleri,
yüzde 4.91 ile metal cevherleri,
yüzde 4.52 ile kimyasallar ve kimyasal ürünlerde görüldü. Bunun yanında, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3.26 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre de Haziran ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık düşüş enerji mallarında oldu. (Tablo ve Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı TÜBİTAK koruma memuru alacak ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:31:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran'da yıllık yüzde 22.23 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]