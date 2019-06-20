Son Dakika Haberleri: TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 30.66 arttı
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TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 30.66 arttı

2 saat önce

– Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.66 arttı.

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs'ta yıllık yüzde 30.66 arttı, System.String[]
– Yurtdışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.66 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Mayıs'ta aylık yüzde 4.19, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 13.09, yıllık yüzde 30.66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40.39 yükseldi.
TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektörünün geçen aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4.95 ve imalat sanayi sektöründe de yüzde 4.17 artış oldu.
Mayıs'ta geçen aya göre en fazla artış;
yüzde 6.50 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri,
yüzde 6.13 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler,
yüzde 5.58 ile diğer ulaşım araçları sektöründe görüldü.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre de Mayıs ayında en fazla aylık ve en fazla yıllık artış ara mallarında oldu. (Tablo ve Grafik)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
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