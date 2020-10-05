TÜİOSB'un alt yapısı için ihalesine çıkılıyor

Mersin ve Tarsus ilçesi arasında 245 hektarlık alanda kurulup 10 bin istihdam sağlayacak şekilde tasarlanacak Tarımsal Ürün İşletme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) alt yapı yatırımları için ihale sürecinin başlatılacağı bildirildi.

TÜİOSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda teşviklerinden faydalanacak olan TÜİOSB'de yapımı devam eden yollar ve hafriyat çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Planlamaları devam eden köprü, menfez, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu ve atık su arıtma tesisi ile enerji yatırımları ele alınırken, ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları için ihale süreçlerinin başlatılmasına karar verildi.

Vali Su, toplantının ardından TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve müteşebbis heyet üyeleriyle birlikte proje sahasında incelemelerde bulundu.