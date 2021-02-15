TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor - Son Dakika

TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor

15.02.2021 17:05
TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor, System.String[]

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların kümeleneceği üretim üssünde yol ve arazi kazı dolgu işlerinin hızla ilerlediğini, haziran ayından...

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların kümeleneceği üretim üssünde yol ve arazi kazı dolgu işlerinin hızla ilerlediğini, haziran ayından itibaren sanayi parsellerini katılımcılara teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vali Su ve Kaymakam Otcu şantiye sahasında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, TÜİOSB'nin Yönetim Kurulu Toplantısına katılıp, 180 hektar alanda yürütülen yol ve arazi kazı dolgu işlerini yerinde inceledi. TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin'in tarımsal üretimini yüksek katma değere dönüştürecek ilk ve tek ihtisas OSB'nin güçlü temeller üzerinde yükselmesi için yapılan yatırımlar hakkında Vali Su ve Kaymakam Otcu'ya detaylı bilgiler verdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, TÜİOSB yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma yetkililerinin de katıldığı inceleme gezisinde, hafriyat çalışmalarının yüksek tempoda devam ettiğini belirten Gül Akyürek Balta, yol ve arazi düzenlemelerini haziran ayına kadar tamamlayıp ilk etapta yer alan 70 sanayi parselini yatırımcılara teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

"Sırada su, kanalizasyon, atık su arıtma ve enerji altyapısı ihaleleri var"

Balta, Tarsus'un Kurbanlı mevkiinde toplam 245 hektarlık arazi üzerinde planlanan TÜİOSB'nin 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde 1 milyon 170 bin metrekare net sanayi alanı ayrıldığını, 180 bin metrekarede sosyal donatılar inşa edileceğini, 150 bin metrekarede ise yeşil alan oluşturulacağını ifade etti. Akyürek Balta, "İhtisas OSB'mizin birinci etabında 15 kilometrelik imar yolu inşaatı ile arazi düzenleme çalışmalarını haziran ayında tamamlayıp, yatırımcılara tahsis ettiğimiz 70 sanayi parselinin teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarının yer alacağı TÜİOSB'de yatırımcılarımız fabrika inşaatlarına başlayabilecekler. İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve enerji altyapısı için de ihale sürecini nisan ayında sonuçlandırmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımlarımızı da eylül ayında tamamlama gayretinde olacağız" dedi.

"TÜİOSB bölgemizde büyük bir dönüşüm ve gelişimin öncüsü olacak"

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise ham maddeyi mamule dönüştürerek Türkiye'ye katma değer kazandıracak girişimci, yatırımcı ve sanayicilerin bir araya gelmesiyle kurulan TÜİOSB'de, ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları ve genişleme alanlarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıldığını belirtti. Vali Su, tarımsal ürünlere ileri teknolojiyle maksimum katma değer kazandıracak üretim merkezlerinin faaliyete geçmesiyle, TÜİOSB'nin bölgede büyük bir dönüşüm ve gelişimin öncüsü olacağını vurgulayıp, yol ve altyapı çalışmalarında gösterilen gayretten dolayı Başkan Gül Akyürek Balta ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - MERSİN

TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor
TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor
TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor
TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor

Organize Sanayi Bölgesi, Haziran, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜİOSB'de güçlü altyapı hızlı tempoda ilerliyor - Son Dakika Ekonomi


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