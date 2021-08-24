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TÜİOSB'nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim - Son Dakika

TÜİOSB'nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim

24.08.2021 11:50
TÜİOSB'nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim, System.String[]

Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nin beklentilerini karşılamaya yönelik Türkiye'nin dijital ve yeşil OSB'si yolunda ilerleyen Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren...

Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa Birliği'nin beklentilerini karşılamaya yönelik Türkiye'nin dijital ve yeşil OSB'si yolunda ilerleyen Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmaların dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Endüstri 4.0 odaklı sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması konusunda eğitim maratonuna start verdi.

TÜİOSB Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen 'Dijitalleşme, Yeşil Mutabakat ve Endüstri 4.0 Yatırımları Eğitim Semineri'ne Başkan Gül Akyürek Balta'nın yanı sıra TÜİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, TÜİOSB Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldı.

"DigiGreenFoodValley markasıyla sertifikalı ürün ihraç edeceğiz"

Eğitim seminerinin açılışında konuşan TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin'in ilk ihtisas OSB'si olarak bir yandan altyapısı güçlü, modern ve güvenli üretim merkezlerinin hayata geçirilmesi konusunda büyük gayret gösterirken, diğer yandan 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın zorunlu kıldığı yeşil dönüşüme odaklandıklarını ve küresel arenada 'DigiGreenFoodValley' markasıyla sertifikalı ürün ihraç ederek rekabet üstünlüğü elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Dijital yeşil OSB olma yolunda olgunlaştırdıkları planlamaları anlatan Gül Akyürek Balta, "Endüstri 4.0 kurallarının uygulandığı ve 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu olarak ülkemize kazandıracağımız yeşil OSB'de, tarladan sofraya dijital değer zincirini oluştururken ana hedeflerimiz sürdürülebilir ihracat, yeşil üretim, verinin gücüyle izleme, doğrulama, takip ve verimliliğe dayalı dijital dönüşüm olacaktır" dedi.

"TÜİOSB'deki yatırımcıların dijital dönüşümünü destekleyeceğiz"

Akyürek Balta, 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar da Avrupa Kıtasını iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumlu dijital yeşil OSB olma hedefine ulaşmak için 'Kümelenme, Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile TÜİOSB Dijital Dönüşüm Altyapı Projesi'ni yürüttüklerini kaydetti.

Kalite standardizasyonuna dayalı markalaşma çalışmalarında TÜİOSB'de üretilen ürünlerin 'DigiGreenFoodValley' markasıyla ihraç ederken, ülke ekonomisine ilk etapta yıllık 250 milyon dolar döviz kazandırmayı hedeflediklerini ve ihracatlarının her geçen yıl artarak devam edeceğini belirten Akyürek Balta, 'Endüstri 4.0' normlarına uygun kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik TÜİOSB yatırımcılarının dijital dönüşümünü destekleyeceklerini dile getirdi. Akyürek Balta, 'DigiGreenFoodTower' adıyla kuracakları 'Ar-Ge Yenilikçilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde de tüm yatırımcılara ve bu hizmetten faydalanmak isteyen iş dünyasına dijitalleşme ve 'Yeşil Mutabakat' danışmanlığı desteği de sunacaklarını ifade etti.

"Yoğun talep, bizleri ilave genişleme alanlarına yöneltti"

Dijital ve yeşil OSB olarak hayata geçecek TÜİOSB'de güçlü altyapının sağlam temeller üzerinde yükselmesi ve genişleme alanlarının tahsisi konusunda devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Akyürek Balta, "300 milyon dolarlık yatırımla oluşturacağımız TÜİOSB'nin 180 hektarlık birinci etap yerleşkesinde, yol ve arazi kazı dolgu işleri devam ederken, 65 hektarlık ilave genişleme alanının çalışmalarını da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. OSB'mize yoğun bir talep var. Gelen yoğun talepten dolayı OSB'mizin genişleme alanı olarak değerlendirdiğimiz, tamamı tarım ve orman vasfı olmayan hazine arazisinden oluşan ilave genişleme alanı ile ilgili olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanı da en kısa zamanda OSB sınırlarımıza dahil ederek toplam büyüklüğümüzün en az 300 hektara ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"TÜİOSB farkındalık oluşturarak öncelik alanı oluşturuyor"

'Dijitalleşme, Yeşil Mutabakat ve Endüstri 4.0 Yatırımları Eğitim Semineri'ne online katılım sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Cihan Nazlı ise yeşil dönüşümün ne olduğu, neleri içerdiği, gıda sanayisine hammadde sağlayan tarım sektörünün yeşil dönüşüme nasıl uyum sağlayacağını ve TÜİOSB yatırımcısının ne yapması gerektiği yönünde değerlendirmeler yaptı. Nazlı, sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm diplomasisi başlıklarında TÜİOSB yatırımcılarını bilgilendirdi.

Cihan Nazlı, "Gördüğümüz kadarıyla TÜİOSB yönetimi, organize sanayi bölgesi yatırımcılarının yönlendirilmesinde aktif rol oynuyor. Dijital ve Yeşil OSB kurulması ve kümelenme stratejisine dayalı çalışma yöntemi geliştirilmesi konularında planlı ve sistematik çalışmalar yürütüyor. Bürokraside farkındalık oluşturarak öncelik alanı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Dijitalize fabrikalar varlığını sürdürecek, diğerleri yok olacak"

Seminerin devamında söz alan ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, imalat sanayinin dijital dönüşümü, otomatize şirketlerin dijitalizeye geçişi, Endüstri 4.0'a giriş ve Endüstri 4.0'ın fabrikalarda uygulamaları başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi. Ersoy "Geleceğin dijitalize olmuş fabrikalarını artık büyük oranda robotlar ve yazılımlar yönetecek. İnsan kas gücüne olan ihtiyaç her geçen yıl daha da azalacak. Bizler de mevcut mavi yakalı arkadaşlarımızı önümüzdeki 30 yıl içinde dijital çağa uyum sağlayabilmeleri için eğitip, gri yakalılar yani robotları kullanan insanlar olmalarını sağlayacağız. Bu değişime ayak uyduramayan fabrikalar süreç içinde yok olacak" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nin sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye karbonsuz bir ekonomi modelini ortaya koyduğunu ve ticareti yeniden şekillendirmeye hazırlandığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi: "Avrupa Birliği ülkeleri artık satın aldıkları tüm ürünlerde 'Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlayan firmaların ürünlerini tercih edecek. Eğer o ürünü üretirken doğaya karbon salımınız azsa veya hiç yoksa sizin malınızı öncelikli olarak satın alacaklar. Dünyayı korurken aynı zamanda da ürünleriniz diğer ülkeler tarafından tercih edilir olacak. Bu yüzden fabrikalarınızın kuruluş aşamasında yeşil fabrika olarak planlanması sizlerin de avantajına olacaktır."

Tüm gün süren eğitim etkinliğinde yatırımcı firmaların temsilcileri TÜİOSB şantiye sahasını gezerek, yürütülen çalışmaları yerinde gördü. - MERSİN

TÜİOSB'nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim
TÜİOSB'nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim
TÜİOSB'nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim

Avrupa Birliği, geri dönüşüm, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜİOSB'nin önceliği dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim - Son Dakika Ekonomi


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