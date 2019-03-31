Tüisad: "Yatırım Ortamı, Eğitim, Dijital Dönüşüm ve İş Piyasası Başta Olmak Üzere Tüm Alanlardaki...
1 saat önce
TÜİSAD: "Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini diliyoruz.
TÜİSAD: "Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini diliyoruz."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: AA
Çete Üyesi Güzellik Kraliçesi Sibel Demiralp'in Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı
Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun
Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı
Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor