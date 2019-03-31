Son Dakika Haberleri: Tüisad: "Yatırım Ortamı, Eğitim, Dijital Dönüşüm ve İş Piyasası Başta Olmak Üzere Tüm Alanlardaki...

Tüisad: "Yatırım Ortamı, Eğitim, Dijital Dönüşüm ve İş Piyasası Başta Olmak Üzere Tüm Alanlardaki...

1 saat önce

TÜİSAD: "Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini diliyoruz.

Tüisad:
TÜİSAD: "Yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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