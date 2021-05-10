TÜKDES Başkanı Bakal: "Biranda yoğunluk yaşanmaması için pazarlar kademeli açılmalı" - Son Dakika

Tam kapanmadan kademeli açılmaya geçiş sürecini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "Semt pazarları ve mal satan tüm iş yerleri açıldıktan sonra biranda çok yoğunluk yaşanamaması için 10 Mayıs 2021/Pazartesi gününden itibaren; 10.00-17.00 saatleri arasında açılmalıdır" dedi.

Genel Başkan Süleyman Bakal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Covid -19 önlemleri gereği ülkemiz genelinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü Saat 19.00'dan itibaren tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmekte, tüketiciler zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli tüketiciler hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmektedir. Belirli zaman ve süre ile sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından muaf yer ve kişiler listesi yayımlanmış hayatın olağanüstü akışı için gerekli önlemler alınmıştır. Tüm bu tedbirler zamanla esnetilmiş semt pazarlarının açılması gibi veya sıkılaştırılmış bazı ihtiyaç maddelerinin bazı günlerde bazı işletmelerde satışı kısıtlanmıştır. Semt pazarlarının 08 Mayıs 2021 ve 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında açılması uygun olmakla birlikte üretici, satıcı/pazarcı ve tüketicinin Covid -19 önlemleri çerçevesinde daha fazla zarar görmemesi için semt pazarları semt için mutat belirlenen günlerde; 10.00-17.00 saatleri arasında haftanın her günü kurulmalıdır" dedi.

"Daha sonra yoğunluk yaşanmaması için şimdi açılmalı"

Açıklamasının devamında kısıtlama bittikten sonra biranda son derecede yoğunluk yaşanmaması için önceden kademeli açılması gerektiği söyledi. Başkan Bakal, konuşmasını şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi; tarlada, bağda, bahçede veya yetiştirilen satışa arz zamanı gelen ürünün zamanında satılamaması üretici, pazarcı/satıcı ve tüketicinin zararınadır. Ayrıca haftada bir gün açılan pazar için yaş sebze ve meyve satın alan pazarcı ertesi gün pazar olmaması nedeniyle elinde kalan ürünü satamamakta çöpe atmak zorunda kalmaktadır. Üreticinin zamanında satamadığı ürünün değeri düşmekte, haftada bir gün pazara çıkan pazarcı üretici elinde ürün kalmaması için az ürün arz etmekte, arz azlığı sebebiyle fiyatlar yükselmekte ve tüketici daha kalitesiz ürünü daha pahalı almak zorunda kalmaktadır. Tam kapanma uygulamasının 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'da sona erdirileceği düşünülerek tam kapanma sonunda ve devam eden günlerde aşırı bir yoğunluk yaşanmaması ve bulaşma riskinin artmaması için; zorunlu ihtiyaçlarını almak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarına özen gösterilerek semt pazarları ve mal satan tüm iş yerleri 10 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren 10.00-17.00 saatleri arasında açılmalıdır. Kontrollü, kademeli ve özenli açılma; Covid -19 bulaşma riskini azaltacak, ürünlerin ziyan olmasını önleyecek ve tüketicilerin daha ucuz daha sağlıklı tüketim maddelerine erişimini kolaylaştıracaktır. Semt pazarları ve mal satan tüm iş yerleri;10.00-17.00 saatleri arasında 10 Mayıs 2021/Pazartesi gününden itibaren açılmalıdır." - ESKİŞEHİR