Son Dakika Haberleri: TUKDES Genel Başkanı Bakal'dan e- alışveriş uyarısı
Son Dakika Güncel TUKDES Genel Başkanı Bakal'dan e- alışveriş uyarısı - Son Dakika

TUKDES Genel Başkanı Bakal'dan e- alışveriş uyarısı

6 saat önce

Artan e-alışverişlerde güvenlik sorunlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketicilere önemli tavsiyelerde bulundu.

TUKDES Genel Başkanı Bakal'dan e- alışveriş uyarısı, System.String[]

Artan e-alışverişlerde güvenlik sorunlarını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, tüketicilere önemli tavsiyelerde bulundu.


TUKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, e- alışveriş konusunda bir açıklama yaptı. Tüketicilere önemli tavsiyelerde bulunan Bakal, dikkat ve özen yükümlülüğüne uyulması gerektiğinin altını çizdi. Bakal, "Tüketiciler ihtiyaç listesi belirlemeden alışveriş yapmamalı. Internetten mesafeli sözleşmeler yönetmeliğindeki hükümlere göre aldığınız mal ve hizmetlerden hiç bir gerekçe göstermeden, cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız olduğunu hep aklınızda tutun. Güvenli e- alışveriş için, alışveriş yapacağınız satıcı veya sağlayıcıyı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nden (ETBİS) kontrol edilmelidir. Alışveriş yapacağınız sitenin satıcı veya sağlayıcının kendi sitesi olması göz önünde bulundurulmalıdır. Alışveriş yapılan sitenin özellikle SSL Sertifikasına bakılmalı ve alışverişte sanal kart kullanılmalı. Seçenek varsa kontrollü kargo yoluyla ürün teslimini seçilmelidir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne titizlikle uymayan tüketiciler, mağduriyet durumunda hak ararken tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde hak kaybına uğrayabilirler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:27:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TUKDES Genel Başkanı Bakal'dan e- alışveriş uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]