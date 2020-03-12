TÜKDES Genel Başkanı Bakal'dan koronayı fırsata çevirenlere tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜKDES Genel Başkanı Bakal'dan koronayı fırsata çevirenlere tepki - Son Dakika

TÜKDES Genel Başkanı Bakal'dan koronayı fırsata çevirenlere tepki

6 saat önce

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, korona virüsüyle birlikte bazı ürünlere gelen fahiş zamlara tepki gösterdi.

TÜKDES Genel Başkanı Bakal'dan koronayı fırsata çevirenlere tepki, System.String[]

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, korona virüsüyle birlikte bazı ürünlere gelen fahiş zamlara tepki gösterdi. Bakal, "Fiyatları normalin üzerinde artırmanın idari para cezası yaptırımları var. Fırsatçılık yapılması etik ve ahlaki değil" dedi.


Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkıp birçok ülkeye yayılan korona virüsüyle birlikte; dezenfektan, gıda ürünleri ve maskelere fahiş oranlarda zamlar yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, fiyatları normalin üzerinde artıranlara idari para cezası yaptırımlarının olduğunu söyledi. Tüketicilerin bu tarz durumlarda hemen ALO 175'e ihbar etmeleri gerektiğinin altını çizen Genel Başkan Bakal, "Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsü tüm dünyada tehlike saçmaya devam ediyor. Tüketiciler de haliyle virüsten korunmak istiyorlar. Tüketiciler genelde maske kullanarak ve gıda ürünleri alarak virüsten korunmaya çalışıyorlar. Son günlerde maske ve gıda ürünlerinde talep arttığı için fiyatlar epey yükseldi. Virüs ile birlikte fırsatçılık yapanlar var. Bu tarz durumlarda tüketiciler ALO 175'i arayarak yetkililere durumu bildirmeliler. Fiyatları normalin üzerinde artırmanın idari para cezası yaptırımları var. Fırsatçı davranışlar Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde idari para cezası yaptırımlarına bağlanmıştır. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak doğru değildir, suçtur" diye konuştu.


"Fırsatçılık yapılması etik ve ahlaki değil"


Fırsatçılık yapanların davranışlarını ahlaki ve etik bulmadığını aktaran Bakal, "Öncelikle bu zor günlerde dayanışma içinde bulunmamız lazımken böyle fırsatçılık yapılması etik ve ahlaki değil. Devletin bunu kontrol etme durumuna gelmemesi lazım. Dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Tüketiciler gereksiz yere stok yapmasınlar. Resmi makamların açıklamalarına güvensinler. Toplumu patiğe sevk edecek davranışlardan kaçınalım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:47 Kaynak: İHA
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