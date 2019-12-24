TÜKDES Genel Başkanından 'su zammı' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜKDES Genel Başkanından 'su zammı' açıklaması - Son Dakika

TÜKDES Genel Başkanından 'su zammı' açıklaması

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin (EBB) çeşme ve Kalabak suyuna yaptığı rekor zammı değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "İçme ve kullanma suyu temini belediyenin asli görevidir.

TÜKDES Genel Başkanından 'su zammı' açıklaması, System.String[]

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin (EBB) çeşme ve Kalabak suyuna yaptığı rekor zammı değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "İçme ve kullanma suyu temini belediyenin asli görevidir. Su, EBB'nin kar aracı değildir" dedi.


Genel Başkan Süleyman Bakal, yapılan su zammı ile ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Yapılan zammın fahiş bedellerde olduğunu ifade eden Bakal, "EBB 1 Temmuz 2019 tarihinde Eskişehir'in markası Kalabak suyuna yüzde 42,82 zam yapmıştı. Şimdi de Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Kurulu 28 Kasım 2019 tarihinde aldığı kararla 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere çeşme suyuna yüzde 60 zam yaptı. EBB yaptığı bu zamlarla kamu çıkarı için, kendisine tahsis edilen kaynak ve imtiyazları toplum çıkarına kullanmadığını göstermiştir. EBB'nin çeşme suyuna yaptığı fahiş ve rekor zam tüketici mecburiyetinin istismarı niteliğindedir. Tüketicilerin belediyenin sağladığı çeşme suyunu, başka bir satıcıdan satın alma olanağı yoktur. ESKİ tarafından yapılan bu fahiş ve rekor zamlar Eskişehir ve ülke gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Hiçbir belediye veya resmi kuruluş EBB kadar mal ve hizmetlerine zam yapmamıştır. DİE İstatistiklerine göre; TÜFE'deki yıllık değişim oranı Kasım ayında yüzde 10,56 olarak gerçekleşmiştir. Çeşme suya TÜFE'nin 6 katı zam yapılmasının kar amacından başka bir açıklaması yoktur" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e çağrıda bulunan Bakal, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımıza açık çağrıda bulunuyoruz. Su haktır, içme ve kullanma suyu sağlamak belediyenin asli görevidir. Su EBB'nin kar ve finansman aracı değildir. Çeşme ve Kalabak suyuna yaptığınız bu fahiş ve rekor zamları şehir ve ülke göstergeleri seviyesine indirin. Tüketicilerin cebi; Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kasası olarak kullanılamaz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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