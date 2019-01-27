Tükdes'te Başkan Yeniden Bakal
1 saat önce
Tüketici Destekleme Derneği 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Süleyman Bakal yeniden seçilerek güven tazeledi.
Tüketici Destekleme Derneği 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Süleyman Bakal
yeniden seçilerek güven tazeledi.
Dernek binasında gerçekleşen seçim tek liste yoğun katılım ile gerçekleşti. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde Genel Başkan Süleyman Bakal yeniden başkan seçildi. Seçimi değerlendiren TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, "10 yıllık birikimine yeni yol arkadaşları ekleyen TÜKDES 4. Olağan Kongresi ile sivil yürüyüşüne devam ediyor. STK
; üyeliği zorunlu olmayan, girişinin ve çıkışının serbest olduğu, toplumunun tüm katmanlarının menfaatlerini ayrımsız savunan kuruluşlardır. Seçimimiz hayırlara vesile olsun" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:47 Kaynak: İHA
Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına mı Gönderme Yaptı
Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu
Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi
İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan Partisine Sert CHP Uyarısı: Aday Olacak Başka Kapı Buluruz