TÜKDES'ten Büyükşehir Belediyesine atık eleştirisi - Son Dakika
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TÜKDES'ten Büyükşehir Belediyesine atık eleştirisi

13.04.2022 14:14
TÜKDES'ten Büyükşehir Belediyesine atık eleştirisi

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü, Eskişehir'de merkezin dışındaki ilçelerde oluşan atıkların düzenli olarak depolanması noktasında Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmediğini iddia etti.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gültekin Güllü, Eskişehir'de merkezin dışındaki ilçelerde oluşan atıkların düzenli olarak depolanması noktasında Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmediğini iddia etti.

Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, temiz bir çevrede yaşamanın en temel evrensel tüketici hakkı olduğunu belirterek, bütün belediyelerin temiz çevre için duyarlı olması ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

İlçe belediyeleri evsel katı atıkların konutlardan ve iş yerlerinden toplanmasından sorumlu olduğunu ifade eden Güllü, şunlara değindi:

"Büyükşehir belediyesi ise toplanan bu evsel katı atıkların düzenli depolanması ve bertarafından, aynı zamanda ilçelerde katı atık çöp transfer istasyonlarının kurulmasından ve işletilmesinden sorumludur. İl sınırlarını kapsayacak şekilde ve bütün ilçe belediyelerde oluşan, evsel katı atıkların düzenli depolanması ve bertaraf edilmesi görevi, 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Kanuna bağlı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesine verilmesinden bu tarafa yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar merkezin dışındaki ilçe belediyelerinin evsel katı atıklarının düzenli depolanmasını sağlamamış ve buralarda katı atık çöp transfer istasyonu kurmamıştır. Eskişehir'de merkezin dışındaki ilçelerde oluşan atıkların düzenli olarak depolanması noktasında, Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen bu görev ve sorumluluğu yapmadığından dolayı, ilçe belediyeleri topladıkları evsel katı atıkları, mecburen kendi sınırlarında oluşturdukları alanlara dökmek zorunda kalmaktadırlar."

Güllü, atıkların düzenli depolanmadığından Eskişehir halkının mağdur olduğunu, hava, su ve toprağın kirlendiğini savunarak, söz konusu durumun canlılar, çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Hisarcık, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜKDES'ten Büyükşehir Belediyesine atık eleştirisi - Son Dakika


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