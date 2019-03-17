Son Dakika Haberleri: Tükdes'ten Sokak Hayvanlarıyla İlgili Panel

Tükdes'ten Sokak Hayvanlarıyla İlgili Panel

24 dakika önce

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES), "Sokak Hayvanlarının Yaşam ve Üremelerinin Planlanması" konulu panel düzenledi.

Tükdes'ten Sokak Hayvanlarıyla İlgili Panel, System.String[]
Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES), "Sokak Hayvanlarının Yaşam ve Üremelerinin Planlanması" konulu panel düzenledi.

Derneğin Genel Başkanı Süleyman Bakal, paneldeki konuşmasında, sokak hayvanlarından en çok da insanların sorumlu olduğunu belirtti.

Hayvanseverlerin sahiplenmeye daha fazla teşvik edilmesini isteyen Bakal, şunları kaydetti:

"Sahipli hayvanların yavrulamaları halinde yavrularının kaydı sonrası sahiplendirilmesi, bu olmadığı takdirde yavruların sorumluluklarının da alınması gerekmektedir. Örneğin, zoonotik hastalıklar hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara geçen hastalıklardır. Dünyada mevcut olan 200'ün üstünde zoonotik hastalığın yaklaşık 40'ı Türkiye'de. Pek çok iç ve dış parazit, zoonoz kökenli hastalıktır. Toksoplasmada kedi önemli konaktır ve özellikle sokakta yaşayan avcı kediler, fare, kuş türü hayvanlardan paraziti alır. Ardından kedinin dışkısı toprakla buluşur. Su ve yiyecekler vasıtasıyla da oral yolla bulaşır. Modern ve gelişmiş ülkelerde ya sahipli hayvan ya da yaban hayvanı vardır. Oysa ki ülkemizde bunların dışında bir de insanlar tarafından sokağa terk edilen hayvanları var. Unutmayalım ki sokaklar hayvan doğurmaz."

Panelin moderatörlüğünü Dr. Seydi Ahmet Güllü üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler de sunumlar yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:49 Kaynak: AA

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