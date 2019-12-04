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TÜKDES'ten 'suya yapılan zam geri alınsın' talebi

6 saat önce

Eskişehir içme ve kullanma suyuna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından yapılan rekor zammı değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal "EBB toplum çıkarı için kendine tahsis edilen kamu kaynaklarını kar amacıyla kullanmaktan vazgeçmelidir "dedi.

TÜKDES'ten 'suya yapılan zam geri alınsın' talebi, System.String[]

Eskişehir içme ve kullanma suyuna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından yapılan rekor zammı değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal "EBB toplum çıkarı için kendine tahsis edilen kamu kaynaklarını kar amacıyla kullanmaktan vazgeçmelidir "dedi.


Genel Başkan Süleyman Bakal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "EBB tarafından içme ve kullanma suyuna yapılan yüzde 60 fahiş, rekor zam şehir ve ülke gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi(ESKİ) Genel Kurulu; içme ve kullanma suyuna fahiş ve rekor zam kararı almıştır. ESKİ bu kararı ile; idareye tahsis edilen kaynak ve imtiyazları amacına uygun olarak kullanmadığını göstermiştir. Hiçbir kamu kurum ve kuruluşu belediyeler dahil ürettiği mal ve hizmetlere EBB kadar fahiş ve rekor zam yapmamıştır. Meclis çoğunluğunun gücünü kullanan, ESKİ Genel Kurulu aldığı talimat sonucu; teklifleri dinlememiş, sivil toplumu/şehir dinamiklerini yok saymıştır. Talimat içme ve kullanma suyuna yüzde 60 rekor ve fahiş zam kararı olarak gerçekleştirilmiştir. Su haktır; çeşme suyu;.EBB'nin finansman aracı olarak kullanılamaz. Tam aksine sübvanse edilmelidir. ESKİ Genel Kurulunun içme ve kullanma suyumuza yaptığı fahiş ve rekor zam tüketici mecburiyetini istismarı niteliğindedir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanından ; ESKİ 'nin kuruluş amacına aykırı, bu fahiş ve rekor zammı geri çekmesini istiyoruz. Şayet zam süreci tamamlanır ve uygulanması kesinleşirse; bu fahiş rekor zammın uygulanamaması için her türlü yasal yola başvuracağımız konusunda şimdiden EBB yetkililerini uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Süleyman Bakal, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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