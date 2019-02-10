Tükdes Yeni Yol Haritasını Belirledi

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Vizyon Stratejisi Yenileme Toplantısından niceliksel ve niteliksel büyümeye devam kararı çıktığını belirtti.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Vizyon Stratejisi Yenileme Toplantısından niceliksel ve niteliksel büyümeye devam kararı çıktığını belirtti.



Bakal, yaptığı açıklamada toplantıya son kongrede seçilen genişletilmiş yönetim kurulu üyelerinin davet edildiğini kaydetti. 10 yıllık birikimlerine yeni yol arkadaşları eklediklerini kaydeden Bakal, TÜKDES'in yeni yol haritasını belirlediklerini ifade etti. Bakal açıklamasında, "Vizyon Stratejisi Yenileme Toplantısından niceliksel ve niteliksel büyümeye devam kararı çıktı. Yeni dönemde, toplumun tüm katmanları ile hiç bir ayrım gözetmeksizin temas kurmaya devam edilmesine, üye sayısının arttırılması için tüm mecraların kullanılmasına, yeni şube ve temsilcilik açmak için ülkemizin her bölgesindeki sivil toplum gönüllüleri irtibata geçilmesine, oy birliği ile karar verildi" ifadelerini kullandı.



Küresel adalet için mazlumdan yana sivil yürüyüşlerinin devam ettiğini bildiren TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, bir çağrıda da bulunarak Evrensel Tüketici Haklarının hayata geçirilmesi için fikirleri olanların kendileriyle iletişime geçmelerini istedi. - ESKİŞEHİR

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