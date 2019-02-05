Son Dakika Haberleri: Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Tükenmişlik Sendromu Nedir?

1 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (1998) yayınladığı Dünya Sağlık raporunda tükenmişliği; fazla çalışma ile ortaya çıkan aşırı bir duygusal yorgunluk ve bunun sonucunda iş ve sorumluluklarını yerine getirememe durumu olarak tanımlamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (1998) yayınladığı Dünya Sağlık raporunda tükenmişliği; fazla çalışma ile ortaya çıkan aşırı bir duygusal yorgunluk ve bunun sonucunda iş ve sorumluluklarını yerine getirememe durumu olarak tanımlamıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:36 Kaynak: Youtube

Dünya Sağlık Örgütü, Genel
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