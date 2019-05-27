Son Dakika Haberleri: Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı

3 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tükenmişlik sendromunu (burn-out) Uluslararası Haftalık Sınıflandırması (ICD) içinde ilk kez tıbbı bir bozukluk olarak tanımladı.

Tükenmişlik Sendromu tıbbi bir bozukluk olarak sınıflandırıldı, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tükenmişlik sendromunu (burn-out) Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) içinde ilk kez tıbbı bir bozukluk olarak tanımladı.

DSÖ, Cenevre'de düzenlenen Dünya Sağlık Meclisi'nde alınan kararla, sağlık sigortası ve hastalık tanısı için bir ölçüt olan ICD içerisinde burn-out yani tükenmişlik sendromunun bir çeşit sağlık durumu bozukluğu olarak tanınmasını kararlaştırdı. Böylelikle uzmanlar arasında tükenmişliğin nasıl tanımlanacağına dair uzun süredir devam eden tartışmalar yeni boyut kazandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:53 
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya
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