Medicana Samsun Hastanesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, "Tükenmişlik yaşayan kişilerin problemleri çoğunlukla iş kaynaklıdır." dedi.

Soğancı, yaptığı açıklamada, stresli yaşamın etkisiyle günümüz toplumunda görülme sıklığı giderek artan tükenmişlik sendromunun önemsenmesi ve mutlaka tedavi edilmesi gereken psikolojik sorun olduğunu vurguladı.

Tükenmişlik sendromunun fazla çalışma nedeniyle yaşanan fiziksel veya zihinsel çöküş olarak yapılan bir ruhsal durum olduğunu ifade eden Soğancı, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tükenmişlik sendromunu mesleki deformasyon olarak tanımlamıştır. Klinik alanda tükenmişlik sendromu genellikle yüz yüze çalışılan mesleklerde, kişinin mesleki amacından kopması, hizmet verdiği kişilere karşı ilgi azalımı ve kişisel başarı duygusunda azalma olarak karşımıza çıkar." ifadelerini yer verdi.

Soğancı, tükenmişlik sendromunun günümüz hastalığı olarak görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler ana hatlarıyla enerji kaybı, motivasyon eksikliği, sosyal geri çekilme ve duyarsızlaşma yaşarken bir çok yanıyla depresyon ile karıştırılmaktadır. Tükenmişlik sendromunun semptomları, depresyonda da görülmektedir. Kişi işten kaynaklı tükenmişlik yaşıyor ise uzun bir tatil, işten ayrılma veya iş değişikliği yaptığında kendini iyi hissederken depresyon yaşayan kişinin bu öneriler karşısında semptomlarında azalma olmaz. Diğer bir ayırıcı durum ise tükenmişlik yaşayan kişilerin problemleri çoğunlukla iş kaynaklıdır."