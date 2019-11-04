Son Dakika Haberleri: Tüketeci fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55
Son Dakika Ekonomi Tüketeci fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55

Tüketeci fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55

7 saat önce

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 8.55 düzeyine geriledi.

Tüketeci fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55, System.String[]

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 8.55 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında dokuz aylık artış yüzde 10.59 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 16.81 olarak gerçekleşti.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
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