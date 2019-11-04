Tüketeci fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55
7 saat önce
Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 8.55 düzeyine geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:03 Kaynak: DHA
Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 8.55 düzeyine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında dokuz aylık artış yüzde 10.59 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 16.81 olarak gerçekleşti.
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