Tüketeci fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı, yıllık enflasyon yüzde 8.55

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.0 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 8.55 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında dokuz aylık artış yüzde 10.59 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 16.81 olarak gerçekleşti.