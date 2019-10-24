Son Dakika Haberleri: "Tüketici 22 yıldır 'bedel indirimi' başvurusu yapmadı"
Son Dakika Ekonomi 'Tüketici 22 yıldır 'bedel indirimi' başvurusu yapmadı'

"Tüketici 22 yıldır 'bedel indirimi' başvurusu yapmadı"

1 saat önce

Şahin, "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı.

Şahin, "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:19 
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