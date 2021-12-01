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Tüketici alışkanlıkları değişti! İnsanlar sadece temel ihtiyaçlarını alabiliyor - Son Dakika

Tüketici alışkanlıkları değişti! İnsanlar sadece temel ihtiyaçlarını alabiliyor

01.12.2021 09:25
Tüketici alışkanlıkları değişti! İnsanlar sadece temel ihtiyaçlarını alabiliyor

Nielsen IQ Türkiye araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 57'si sadece yiyecek barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tüketicilerin yüzde 45'i sadece indirimli ürünleri, yüzde 44'ü ise market markalı ürünleri alıyor.

Pandeminin vatandaşın yüzde 65'inin bütçesini etkilediğini ortaya koyan Nielsen IQ Türkiye araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 57'si ise sadece yiyecek barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tüketicinin ekonomik durumunda yaşanan bu sarsıntı, indirimli ürünler ile market markalı özel ürünlere talebi artırırken, tüketicilerin yüzde 45'i sadece indirimli ürünleri, yüzde 44'ü ise market markalı ürünleri aldığını ortaya koydu.Özel Markalı ÜrünlerSanayicileri ve Tedarikçileri Derneği adına yapılan araştırmaya göre, her 5 tüketiciden 1'i geçen yıla oranla daha fazla market markalı ürün satın alıyor.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Tüketici çoğunlukla haftalık alışverişe dönerken, tüketicilerin yüzde 75'i alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti. Yüzde 41 mümkün olduğu kadar haftalık ya da aylık sabit bir bütçeye bağlı kaldıklarını, yüzde 36 ise hane harcamalarını tüm alanlarda sürekli yeniden değerlendirdiklerini açıkladı.

ÖZEL MARKA SATIŞI BÜYÜDÜ

Tüketicinin gündemindeki en önemli sorunun enflasyon ve devam eden zamlar olduğunu kaydeden PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, "Market markalı ürünler olmasaydı enflasyon rakamları mevcut seviyelerin çok üzerine çıkardı" dedi. Özer, ilk 9 aylık döneminde özel markalı ürünlerin cirosunun yüzde 30 arttığını belirtti.

MARKET MARKALI ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

Tüketicilerin yüzde 57'si daha ucuz olduğu için market markalı ürünleri tercih ettiğini açıklarken, bu ürünlerin sigara ve alkol hariç toplam hızlı tüketim ürünleri pazarındaki ciro payı yüzde 22'ye yükseldi.

Tüketici alışkanlıkları değişti! İnsanlar sadece temel ihtiyaçlarını alabiliyor

Tüketici Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüketici alışkanlıkları değişti! İnsanlar sadece temel ihtiyaçlarını alabiliyor - Son Dakika


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