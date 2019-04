Tüketici Artık Marka Tercihi Yaparken Etik Değerlere Bakıyor

Marka uzmanları tüketicilerin marka tercihi yaparken artık etik değerlere de dikkat ettiğini söyledi.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları AŞ Genel Yönetmeni Esra Güven perakende ve iş dünyasında etik konusunu kaleme aldı. Tüketicilerin artık daha bilinçli olduğu ve marka tercihindeki temel etkenler arasında etik değerlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Güven yazısında perakende sektörüne de bu konuda birlikte hareket etme ve sektörü daha da ileriye taşıma çağrısında bulundu.



"Dünyanın teknoloji alanında akıl almaz bir hızla ilerlediğini belirten Güven, "Her yeni güne farklı bir yenilikle uyanıyoruz. E-ticaret, robot teknolojileri, dijital uygulamalarla birlikte omni-channel, visual retailing, smart phygital gibi daha pek çok kavram hayatımıza girmişken perakende sektörü de bu yeniliklerle birlikte kendini geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Bu gelişmelere paralel olarak birçok markamız yurt dışında da açılımlar gerçekleştiriyor, mağaza ağını genişletiyor, farklı milletlere ve kültürlere de hizmet veriyor.Peki, bu kadar hızlı değişim ve gelişim sürecinde, etik değerlerimiz ne durumda?



Bildiğiniz gibi etik "Töre bilimi, Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü, Etik bilimi, Ahlaki, ahlakla ilgili." olarak tanımlanıyor. Tüketiciler artık daha bilinçli hareket ediyor ve marka tercihindeki temel etkenler arasına etik değerleri de dahil ediyor. Perakende sektörü olarak bu sürece hazır mıyız?



Tüketiciler, ürünlerin nasıl üretildiği, çevreye ve sağlığa zararlı olup olmadığı, üretim yapılan yerdeki işçilerin ve tüm çalışanların haklarının verilip verilmediğinden, karşılama, mağaza atmosferi, fiyatlandırma, ürün teslimatı ve iade haklarına kadar her detayı değerlendiriyor, sorguluyor. Peki müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Onlara karşı ne kadar şeffafız?



Bunun yanında çalışanlarımızı ne kadar önemsiyoruz? Onların gelişimi ve mutluluğu için neler yapıyoruz? Onlara tatmin edici bir kariyer planı sunuyor muyuz? Sosyal haklarını ve iş güvenliğini olması gerektiği gibi sağlıyor muyuz?



Zira tüketici artık etik kavramlar arasına girebilecek her ihtimalin sorusunu soruyor. Marka ve alışveriş noktası tercihini de aldığı yanıtlara göre belirliyor" dedi.



Ayrıca perakendede tedarikçilerle olan ilişkilerde de karşılıklı etik değerlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Esra Güven Tedarikçilerimizi nasıl seçiyoruz, firma seçimlerinde elma ile elma mı değerlendiriliyor? Sektörümüz artık, dünya standartlarında üretim ya da hizmet sunan, fikri ve sınai haklarına sahip çıkan, AR-GE'ye teknolojiye istihdama yatırım yapan, işçi hakları ve iş güvenliği, ürün kaliteleri, çevre duyarlılıkları ve tüm bunlarla birlikte ekonomiye katkı sağlayan firmalar ile taklitçilik yapan ve merdiven altı firmaları aynı kefeye koymadan değerlendirmelidir. Ülkemizi ve ekonomimizi daha da ileriye taşımak için birbirimizin önünü kesmeden kazan kazan modeli ile hareket etmeliyiz. Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra sektörümüzde güzel gelişmeler yaşanmıyor mu? İyi örnekler yok mu? Elbette var. Çalışanlarına değerli olduğunu hissettiren, kişisel ve mesleki gelişimleri için projeler üreten, hatta karını çalışanlarıyla paylaşan, engelli vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak fiziksel şartları sağlayan ya da iletişim dili oluşturan, sürdürülebilir gelecek için yeşil perakende projeleri geliştiren, kültürel mirasımıza, toprağımıza, yerel ürünlerimize sahip çıkan, global pazarda kalite ve teknolojisi ile ülkemizi gururlandıran ve daha pek çok proje hayata geçiren sektör temsilcilerimiz var. Bu çalışmaları da takdir etmemiz, paylaşmamız inanıyorum ki tüm sektöre örnek olacaktır" diye konuştu. - BURSA

