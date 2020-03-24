Tüketici Başvuru Merkezi'nden evli çiftlere uyarı - Son Dakika
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Tüketici Başvuru Merkezi'nden evli çiftlere uyarı

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle eve kapanan çiftleri uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı emekli hakim İzzet Doğan, "Evde uzun süre bir arada kalacak çiftler, özellikle çocuklarına daha çok sevgi, şefkat, hoşgörü, ve dayanışma göstermeli, çatışmalardan kaçınmalıdırlar.

Tüketici Başvuru Merkezi'nden evli çiftlere uyarı, System.String[]

Korona virüs nedeniyle eve kapanan çiftleri uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı emekli hakim İzzet Doğan, "Evde uzun süre bir arada kalacak çiftler, özellikle çocuklarına daha çok sevgi, şefkat, hoşgörü, ve dayanışma göstermeli, çatışmalardan kaçınmalıdırlar. Aile ilişkileri yenilenmeli ve canlı tutulmalıdır. Aksi halde aile huzuru ve birliği son bulabilir"dedi.


Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan korona virüs nedeniyle alanın önlemler genişletilerek arttırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda yetkililer vatandaşlara sosyal mesafeyi koruma ve evde kalma çağrısı yapıyor. Vatandaşlar yetkililerin çağrısını dikkate alıp evlerinde kalırken, Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi ilan edilen korona virüs nedeniyle eve kapanan çiftlerin aralarında geçimsizliğin arttığı ve boşanma davalarında artış olduğu ileri sürüldü.


Konu hakkında açılama yapan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı emekli hakim İzzet Doğan, "Korona virüs nedeniyle can kaybının 3 bin 213'e yükseldiği Çin'de milyonlarca kişinin evlerinde karantina altına alınmasının ertesinde sokağa çıkma yasağının birçok yerde kalkmasıyla, aile içi şiddet geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300 artış gösterdi ve boşanma talebinde patlama yaşandı" dedi.


"Eşler çatışmadan kaçınmalı"


65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm zamanını evde geçirdiklerine dikkat çeken Doğan, "Virüs kaparak hastalanma ve ölüm korkusu, eve kapanma, işten atılma, geçim sıkıntısı, belirsizlik gibi endişe ve kaygıları taşıyan insanların ruh hallerinin bozuk olması normaldir. Bu ortamda eşler her zamankinden daha gergin ve asabi olurlar. Evde uzun süre bir arada kalacak çiftler, böyle bir dönemde birbirlerine ve varsa özellikle çocuklarına daha çok sevgi, şefkat, hoşgörü, ve dayanışma göstermeli, çatışmalardan kaçınmalıdırlar. Yani fiziksel destekten çok ruhsal destek ve moral gereklidir. Aksi halde aile huzuru ve birliği son bulabilir" şeklinde konuştu.


"Durumu fırsata çevirebilirsiniz"


Evli çifteler uyarılarda bulunan Doğan, "Aile bireyleri, birlikte zaman geçirmeyi fırsata çevirmeli, daha önce birbirleri ile ilgilenmek için bulamadıkları zaman ve ortamı iyi değerlendirmelidirler. Evde bulunan eşler, vakitlerini sadece televizyon izlemek veya sosyal medyaya gömülmek, telefon ve bilgisayarlarla uzun zaman geçirmekle harcarlarsa o ailede sorun çıkması kaçınılmazdır. Oysa bu zorunlu tatil döneminde, aile ilişkileri yenilenmeli ve canlı tutulmalıdır. Özellikle çocuklarla olmanın tadını çıkarmak gerekir. Ayrıca ailece düzenli uyumaya, sağlıklı beslenmeye ve evde olsa bile spor yapmaya, can sıkıntısından aşırı yememeye dikkat etmek gerekir. Devletimiz, belirli yaş ve hastalıklar için sokağa çıkmayı yasaklamış olup doktorlarımız da bizim sağlığımız için sokağa çıkmayın diye neredeyse yalvarmaktayken sokağa çıkmak yalnız bizim için değil diğer vatandaşlarımız, komşularımız ve sevdiklerimiz için bile büyük risktir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:46 Kaynak: İHA

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