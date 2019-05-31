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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan köprü geçiş cezaları affı açıklaması

39 dakika önce

TÜKETİCİ Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki geçiş ihlal cezalarının affı ile ilgili açıklama yaptı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan köprü geçiş cezaları affı açıklaması, System.String[]


TÜKETİCİ Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki geçiş ihlal cezalarının affı ile ilgili açıklama yaptı. Cezaların silindiğini belirten Ağaoğlu, "Ödeyenler de kanun yayınlandıktan itibaren 2 ay zarfında ilgili vergi dairelerine makbuzlarıyla başvurdukları takdirde ödedikleri bedel kendilerine geri ödenecektir." dedi.
Aydın Ağaoğlu, Üsküdar Altunizade Köprüsü'nde yaptığı açıklamada, "28 Aralık 2018 tarihi UKM kararıyla, birinci köprü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanması yasak olan bazı birinci sınıf araçlar ki bunlar birinci sınıf olmasına rağmen ruhsatında panelvan, kamyonet ve van tipi yazan araçlardır. Bunların geçişlerinden ötürü her geçişte kesilmiş olan bin 132 liralık ceza silindi." dedi.
Çıkan kanunla cezaların silinmekle kalmayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla bundan sonra da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü rahatça kullanabileceklerini belirten Ağaoğlu, "Bu arada ödemiş olanların durumu nedir? Ödemiş olanların durumuna baktığımızda şunu görüyoruz. 275 bin ceza kesilmiş. Bu cezaların toplam tutarı indirimden sonra yani 15 gün süre zarfında öderlerse 318 milyon lira. Bu güne kadar ödeyenlerin oranı da yüzde bir, 3 milyon küsur. Ödeyenler de kanun yayınlandıktan itibaren 2 ay zarfında ilgili vergi dairelerine makbuzlarıyla başvurdukları takdirde ödedikleri bedel kendilerine geri ödenecektir." dedi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:53 Kaynak: DHA
Aydın Ağaoğlu, Güncel
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