Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Memur da işçi de eşit olmalı" - Son Dakika

Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: "Memur da işçi de eşit olmalı"

02.11.2020 12:13
Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde memurunda işçinin de eşit olması gerektiğini, benzer şartlar altında çalışmaları gerektiğini söyledi.

Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde memurunda işçinin de eşit olması gerektiğini, benzer şartlar altında çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kayseri Valiliği önünde basın açıklaması yapan Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin pandemi döneminde memurunda işçinin de eşit olması gerektiğini, benzer şartlar altında çalışmaları gerektiğini söyledi.

Şahin, "Bize ölümü ve hastalıkları hatırlatan koronavirüs, beraberinde bir takım sıkıntıları da getirdi. Fakat o pandemi dönemini de hatırlarsınız, halen de ara ara devam ediyor. O pandemi döneminde hiçbir işçiye eviniz de çalışabilirsiniz denmedi. Her işçi, pandemi dönemin de dahil olmak üzere sürekli işinde çalışmaya devam etti. Yani aslında işin ağırını, yükünü en alt tabanda işçilerin çektiğini herkes anlamış oldu. Fakat bütün bu fedakarlıklara rağmen hala işçi üzerinde işçiyi ezen bir uygulama devam ediyor" dedi.

Şahin, " Türkiye'de Aile Bakanlığına bağlı bazı birimler var. Bu birimlerde rehabilitasyon merkezleri, işte engelli çocuklara bakılıyor. Buralarda bakıcı anne babalar var. Bu kişilere deniyor ki bu kuruma gireceksiniz, 10 gün çalışacaksınız evinize gitmeyeceksiniz ama memurlara öyle değil sabah işe git, akşam eve gel. Ambulans şoförleri içerisinde memur olanda var, işçi olan da var. Memurlar 24 saat çalışıyor, işçiler 12 saat çalışıyor. Memurlar 24 saat sürebiliyor, işçiler ise süremiyor bu tamamen mantığın artık işçi aleyhine kullanılmaması lazım. Pandemi döneminde, işçi olmadan hiçbir şeye devam edilemedi ancak memurlara karşı bir korumacılık var. Eşitçe muamele edilsin memurda hasta olabilir, işçide hasta olabilir." diye konuştu. - KAYSERİ

Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: Memur da işçi de eşit olmalı
Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: Memur da işçi de eşit olmalı

Mahmut Şahin, Kayseri, Memur, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüketici Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: 'Memur da işçi de eşit olmalı' - Son Dakika


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