Tüketici Dava Açma Hevesini Kaybediyor

BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, hakem heyetlerine başvuruda düşüş yaşandığını belirterek, "Tüketici, 100-200 liralık bir uyuşmazlık için 6 ay hakem heyetinde bekliyor.

BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, hakem heyetlerine başvuruda düşüş yaşandığını belirterek, "Tüketici, 100-200 liralık bir uyuşmazlık için 6 ay hakem heyetinde bekliyor. Bekledikten sonra karar lehine çıksa da bir icra süreci yaşıyor. Astarı yüzünden pahalıya geliyor ve dava açma hevesini yitiriyor" dedi.



Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hakem heyetine yapılan başvurularda bir önceki yıla oranla 2018'de 5 binlik bir düşüş yaşandığını belirtti. Bursa'da daha önce 17 olan hakem heyeti sayısının 6'ya düşürülmesinin düşüşte etkili olduğunu iddia eden Yılmaz, "Bursa'da hem tüketici derneklerine hem de hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 40 bine yakındır. Her olay hakem heyetlerine gitmiyor. Bazıları tüketici dernekleri tarafından satıcı ve sağlayıcıyla karşılıklı konuşularak çözüm yoluna gidiyor. Tüketicilerimiz hakem heyetlerine doğrudan başvuruda bulundukları gibi tüketici derneklerimize gelen çözülemeyen konuları da biz parasal sınırlarına göre hakem heyetlerine ya da tüketici mahkemelerine yönlendiriyoruz. Ancak 2017 yılına göre 2018 yılında 5 bine yakın bir düşüş görüyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi ilimizde 17 hakem heyeti varken 2018 yılında bunun 11 tanesi kapatıldı. Şu an faal olarak 6 ilçe hakem heyeti tüketici sorunlarını çözmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.



'YASAL SÜREÇ ŞEVKİ KIRIYOR'



Yılmaz, yasal sürecin uzun olmasından dolayı tüketicilerin böyle bir sürece girmekten çekinmesinin de bu düşüşte etkili olduğunun altını çizerek, "Diğer bir düşüş nedeni de tüketici 100-200 liralık bir uyuşmazlık için 6 ay hakem heyetinde bekliyor. Bekledikten sonra karar lehine çıksa da bir icra süreci yaşıyor. Astarı üzünden pahalıya geliyor ve dava açma hevesini yitiriyor. Bu nedenle tüketicinin şevki kırılmış gibi görülüyor. Bursa genelinde hakem heyetlerinde 26 bine yakın uyuşmazlık çözüme kavuşturulurken 2018 yılında bu sayıda 5 bin gibi bir düşüş var. Bu rakamlar hakem heyetlerinde söylenen yaklaşık rakamlar" diye konuştu.



'BANKALARIN YERİNİ AYIPLI MAL VE HİZMETLER ALDI'



Sıtkı Yılmaz, "Daha önceleri bankalara şikayetler öndeydi ancak son 2 yılda ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili şikayetler ön plana çıktı. Özellikle internet üzerinden mesafeli sözleşmeler diye tabir edilen internet alışverişleri ve elektronik mallar ön plana çıkıyor. Ayıplı mal ve hizmetlerle ilgili ülkemize baktığımızda bir kalite düzeyinin yakalanamadığını, daha kaliteli ve standartlara uygun üretimin yaygınlaştırılamadığını ve tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetler üzerinden mağdur olduğunu bu mağduriyetlerini de hakem heyetlerine giderek çözmeye çalıştığını görüyoruz" dedi.



'KURUMSAL SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASINI ÖNERİYORUZ'



İnternette alışveriş sitelerinin denetlenememesi nedeniyle pek çok tüketicinin mağdur olduğunu ve karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade eden Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz tüketici derneği olarak kurumsal sitelerden alışveriş yapılmasını öneriyoruz. Vatandaşların talep ettiği malın barkodunu ve fiyatını daha önceden ön araştırmayla belirtip o şekilde istemelerinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama genellikle güvensiz sitelerden alışveriş yapıldığını görüyoruz. Burada devletin denetiminin olması gerekiyor. Her önüne gelen site açarsa ihtarname çektiğimizde ya da hakem heyetine gönderdiğimizde muhatap bulamayabiliyoruz. Hiç alakası olmayan ürünler tüketiciye gönderilmekte, tüketici internet üzerinde yapılan satışlarda bir de kargolar tarafından mağdur edilmektedir. Tüketici gelen malı görmeden parasını vermektedir, kargolar da görmesine izin vermemektedir. Oysa tüketici 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip, o ürünü gördüğü zaman cayma hakkını kullanabilir. Kargolar tüketiciye görme fırsatı vermediği için 100- 200 liralık mağduriyeti aşmak için uzun bir yol olduğunu düşünüyor."



