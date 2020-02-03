Tüketici derneğinden internetteki "virüsten koruma ürünü" satışlarıyla ilgili uyarı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketici derneğinden internetteki 'virüsten koruma ürünü' satışlarıyla ilgili uyarı - Son Dakika Ekonomi

Tüketici derneğinden internetteki "virüsten koruma ürünü" satışlarıyla ilgili uyarı

7 saat önce

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internette "Virüslerden korur" başlığı altında satılan gıda takviyesi ya da dezenfektan gibi ürünlerin birçoğunun faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Tüketici derneğinden internetteki

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internette "Virüslerden korur" başlığı altında satılan gıda takviyesi ya da dezenfektan gibi ürünlerin birçoğunun faydadan çok zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette satılan sağlık ürünleriyle ilgili kendilerine bazı şikayetler geldiğini belirtti.

Tüketicilerin genellikle "Aldığım ürün hiçbir işe yaramadı." diyerek şikayette bulunduğunu aktaran Bakal, "Hiçbir şeye yaramadıysa iyi. Sağlığı daha da geriye götürebilme ihtimali var. Sağlık Bakanlığından izni yok ama 'var' diyebiliyorlar. Kapıda ödemenizi yaptıktan sonra firma birden ortadan kayboluyor. Ürünü alan da bize şikayete geliyor. Sağlık böyle riske atılmamalı." dedi.

Bakal, zayıflama hapları, sedef tedavisi, parfüm gibi birçok ürünle ilgili sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

Son dönemdeki şikayetlere değinen Bakal, "Şimdi de virüsten korunmak isteyen insanların sayısının arttığını görenler bu mecraya yöneliyor. Lütfen dolandırılmaktan kaçının. Bu tarz satıcılar sitelerindeki olumlu yorumların çoğunu bizzat kendileri yazıyor. İnternetten yapılan ticaretin kontrolü artmalı. Hem devlete vergi ödemeyip hem de insanları mağdur edenlere verilecek ceza miktarları artmalı. Biz dernek olarak elimizden gelen tüm gayreti gösterip mağduriyetlerin önüne geçmeye çalışıyoruz fakat vatandaş olarak da bilinçlenmeliyiz." diye konuştu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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