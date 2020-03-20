Tüketici dostu iş yerlerine teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüketici dostu iş yerlerine teşekkür belgesi - Son Dakika

Tüketici dostu iş yerlerine teşekkür belgesi

6 saat önce

Korona virüs salgınından dolayı kentte yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı yapılan denetimlerde fiyat artışı yapmayan "Tüketici Dostu" iş yeri sahiplerine Van Valiliği tarafından teşekkür belgesi verildi.

Tüketici dostu iş yerlerine teşekkür belgesi, System.String[]

Korona virüs salgınından dolayı kentte yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı yapılan denetimlerde fiyat artışı yapmayan "Tüketici Dostu" iş yeri sahiplerine Van Valiliği tarafından teşekkür belgesi verildi.


Korona virüs salgınını fırsata çevirip başta gıda ve temizlik malzemelerine fahiş fiyat uygulayanlara yönelik valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, defterdarlık ve Tuşba Belediyesi ekipleri kent genelindeki eczane, medikal ve marketlerde denetim yapmıştı. Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz'ın başkanlığında yapılan denetimlerde; maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar, dezenfektanlar, hijyen ürünleri ve temel gıda malzemelerinin fiyatları kontrol edildi.


Bir yandan denetimleri sürdüren ekipler bir yandan da yapılan denetimler sonucunda krizi fırsata çevirmeyen ve fiyat artışı yapmayan esnafları ödüllendirildi. Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ve Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu, bu dönemde ürünlerine fiyat artışı yapmayan tüketici dostu iş yerlerini ziyaret ederek valilik adına teşekkür belgesi verdi. - VAN

Van Valiliği, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:03 Kaynak: İHA

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