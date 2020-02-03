Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,35 arttı - Son Dakika

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'de (2003=100) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,14 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 6,65 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haberleşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 3,96 ile sağlık oldu.

Ocak 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 125 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 25 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 268 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 10,93, AYLIK YÜZDE 0,34 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,66 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 8,84, AYLIK YÜZDE 1,84 ARTTI

Yİ-ÜFE 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 8,45 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 12,76, imalatta yüzde 8,45, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 13,07, su temininde yüzde 4,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 5,15, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,93, dayanıksız tüketim malında yüzde 13,37, enerjide yüzde 13,75, sermaye malında yüzde 8,78 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 1,85 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,33, imalatta yüzde 1,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,95, su temininde yüzde 5,46 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,36, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,60, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71, enerjide yüzde 3,01, sermaye malında yüzde 2,55 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 2,23 İLE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; yüzde 2,23 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,70 ile giyim eşyası, yüzde 0,46 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 64,40, ham petrol ve doğal gaz yüzde 25,49, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 9,68 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla azalış; yüzde 9,68 ile tütün ürünleri, yüzde 0,65 ile giyim eşyası, yüzde 0,57 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 11,27, ham petrol ve doğal gaz yüzde 7,05, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,52 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)