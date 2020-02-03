Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı. - Son Dakika Ekonomi

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.

6 saat önce

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı., System.String[]

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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