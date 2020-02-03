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Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.
6 saat önce
Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı. - İSTANBUL
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