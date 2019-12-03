Son Dakika Haberleri: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı
Son Dakika Ekonomi Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı - Son Dakika Ekonomi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı

6 saat önce

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı, System.String[]

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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