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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı
6 saat önce
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,38 arttı - İSTANBUL
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