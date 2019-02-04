Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Aylık Yüzde 1,06 Arttı.
27 dakika önce
IHAAW100157-EKO/04-02-2019- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,06 arttı.
IHAAW100157-EKO/04-02-2019
- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,06 arttı. 04.02.2019 10: 01: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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