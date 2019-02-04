Son Dakika Haberleri: Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Aylık Yüzde 1,06 Arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Aylık Yüzde 1,06 Arttı.

27 dakika önce

IHAAW100157-EKO/04-02-2019- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,06 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Aylık Yüzde 1,06 Arttı., System.String[]
IHAAW100157-EKO/04-02-2019

- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,06 arttı. 04.02.2019 10: 01: 57 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Ekonomi
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