Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Mart Ayında Aylık Yüzde 1,03 Arttı
1 saat önce
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında aylık yüzde 1,03 arttı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında aylık yüzde 1,03 arttı - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
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