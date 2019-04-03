Son Dakika Haberleri: Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Mart Ayında Aylık Yüzde 1,03 Arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Mart Ayında Aylık Yüzde 1,03 Arttı

1 saat önce

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında aylık yüzde 1,03 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (Tüfe) Mart Ayında Aylık Yüzde 1,03 Arttı, System.String[]
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında aylık yüzde 1,03 arttı - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:08 Kaynak: İHA

Ekonomi
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