Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı. - Son Dakika Ekonomi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı.

6 saat önce

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı., System.String[]

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 12,37, aylık yüzde 0,35 arttı. - Son Dakika
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