Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.86 arttı (2)

Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.29'a çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.27 olarak gerekleşti.Ağustos'ta, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 53 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 273 maddenin ortalama fiyatı da arttı.Ağustos ayında yıllık en düşük artış yüzde 2.44 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6.37 ile haberleşme, yüzde 6.61 ile eğlence ve kültür ve yüzde 8.50 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 26.99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14.68 ile sağlık ve yüzde 13.51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.Aylık en yüksek azalış yüzde 2.11 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Ağustos ayında fiyatı azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 0.08 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla Ağustos ayında fiyat artışının yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5.09 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.56 ile ulaştırma ve lokanta ve oteller oldu. (Grafik - Tablo)

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