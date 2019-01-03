Tüketici Fiyatları Aralık'ta Aylık Bazda Yüzde 0.40 Düşerken Yıllık Bazda İse Yüzde 20.30 Olarak...
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IHAAW100639-EKO/03-01-2019- Tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.40 düşerken yıllık bazda ise yüzde 20.30 olarak gerçekleşti 03.01.2019 10: 06: 39 TSI NNNN.
IHAAW100639-EKO/03-01-2019
- Tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.40 düşerken yıllık bazda ise yüzde 20.30 olarak gerçekleşti 03.01.2019 10: 06: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
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