Son Dakika Haberleri: Tüketici Fiyatları Aralık'ta Aylık Bazda Yüzde 0.40 Düşerken Yıllık Bazda İse Yüzde 20.30 Olarak...

Tüketici Fiyatları Aralık'ta Aylık Bazda Yüzde 0.40 Düşerken Yıllık Bazda İse Yüzde 20.30 Olarak...

7 dakika önce

IHAAW100639-EKO/03-01-2019- Tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.40 düşerken yıllık bazda ise yüzde 20.30 olarak gerçekleşti 03.01.2019 10: 06: 39 TSI NNNN.

Tüketici Fiyatları Aralık'ta Aylık Bazda Yüzde 0.40 Düşerken Yıllık Bazda İse Yüzde 20.30 Olarak..., System.String[]
IHAAW100639-EKO/03-01-2019

- Tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 0.40 düşerken yıllık bazda ise yüzde 20.30 olarak gerçekleşti 03.01.2019 10: 06: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda

Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyecek Enflasyon Rakamları Açıklandı Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:19:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici Fiyatları Aralık'ta Aylık Bazda Yüzde 0.40 Düşerken Yıllık Bazda İse Yüzde 20.30 Olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]