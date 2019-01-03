Tüketici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 0.40 Düştü, Yıllık Enflasyon Yüzde 20.30
11 dakika önce
– Tüketici fiyatları Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.
– Tüketici fiyatları Aralık
'ta bir önceki aya göre yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı verilerine göre, TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.33 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:08 Kaynak: DHA
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