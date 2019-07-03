Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72
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Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 yükseldi.
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