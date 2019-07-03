Son Dakika Haberleri: Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72
Son Dakika Ekonomi Haber

Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72

2 saat önce

Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.

Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72, System.String[]
Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 yükseldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 12:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]