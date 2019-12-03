Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 0.38 arttı, yıllık enflasyon yüzde 10.56

Tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 0.38 ve yıllık enflasyon yüzde 10.56 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında 11 aylık artış yüzde 11.01 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 15.87 oldu.

TÜİK verilerine göre;

Aylık en yüksek artış yüzde 2.69 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 0.59, haberleşmede yüzde 0.39, konutta yüzde 0.36 ve ulaştırmada yüzde 1.17 artış görüldü.

Aylık düşüş gösteren gruplar yüzde 0.44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 0.15 ile lokanta ve oteller oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 43.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14.35, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 14.03, sağlık yüzde 13.85 ve lokanta ve oteller yüzde 13.07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

TÜİK verilerine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0.59 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.59, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.13 artış gerçekleşti.

Kasım 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 296 maddenin ortalama fiyatları arttı, 89 maddenin ortalama fiyatları düştü. (Grafik - Tablo)

- İstanbul