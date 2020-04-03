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Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.57 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.86
6 saat önce
Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0.57 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.86 oldu.
Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0.57 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.86 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında üç aylık artış yüzde 2.29 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.33 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:04 Kaynak: DHA
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