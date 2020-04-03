Tüketici fiyatları Mart'ta yüzde 0.57 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.86 (2)

Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 0.57 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.86 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında üç aylık artış yüzde 2.29 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.33 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, yıllık en düşük artış yüzde 2.52 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Yıllık bazda artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6.18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6.72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7.69 ile ev eşyası oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40.19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17.21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15.31 ile konut oldu.

Buna göre, aylık bazda en yüksek azalış yüzde 1.91 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0.05 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2.78 ile sağlık, yüzde 1.95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1.24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11.65, aylık yüzde 0.77 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.77, ilk üç ayda yüzde 1.12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.61 artış gerçekleşti. (Grafik - Tablo)

- İstanbul