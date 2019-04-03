Tüketici Fiyatları Mart'ta Yüzde 1.03 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 19.71
1 saat önce
– Tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.03 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.71.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayı verilerine göre, TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.
– Tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.03 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.71. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayı verilerine göre, TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 2.27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.7 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:03 Kaynak: DHA
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