Tüketici Fiyatları Mart'ta Yüzde 1.03 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 19.71 (2)

– Tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.03 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.71.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayı verilerine göre, TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.

– Tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1.03 yükseldi, yıllık enflasyon yüzde 19.71.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayı verilerine göre, TÜFE Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.7 arttı.



TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Mart ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;



Sağlıkta yüzde 3.48,



gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.44,



eğitimde yüzde 1.45,



ulaştırmada yüzde 0.75 ve



lokanta ve otellerde yüzde 0.67 arttı.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.29 ile haberleşme oldu.



Tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek artış yüzde 29.77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken,



çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.94,



ev eşyası yüzde 26.98,



eğlence ve kültürde yüzde 20.08 ve



lokanta ve otellerde yüzde 19.72 arttı.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0.31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.15 arttı.



Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişmezken, 270 maddenin ortalama fiyatları arttı, 115 maddenin ortalama fiyatları düştü. (Grafik&Tablo) - İstanbul

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