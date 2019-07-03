Son Dakika Haberleri: Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)
Son Dakika Ekonomi Haber

Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)

1 saat önce

– Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.

Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2), System.String[]
–  Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, Haziran'da tüketici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 yükseldi.
TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;
lokanta ve otellerde yüzde 2.65,
çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.86
eğitimde yüzde 1.5,
sağlık ve ev eşyasında yüzde 0.57 arttı.
Tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek artış yüzde 26.88 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken,
ev eşyasında yüzde 22.51,
lokanta ve oteller yüzde 20.84
alkollü içecekler ve tütün yüzde 19.24 ve
gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19.2 arttı.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.89 arttı.
Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatları arttı, 103 maddenin ortalama fiyatları ise düştü. (Grafik&Tablo)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:14 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 12:05:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici fiyatları Mayıs'ta yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.72 (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]